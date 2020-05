Adriana Castro Hoje às 17:18 Facebook

Um incêndio deflagrou, na tarde desta terça-feira, numa fábrica de malas e carteiras, em Avintes, no concelho de Vila Nova de Gaia. No interior do espaço estaria cerca de uma dezena de trabalhadores, mas não há registo de feridos.

O alerta foi dado às 16.09 horas e ao local, na rua Cândido dos Reis, em Avintes, acorreram os Bombeiros Voluntários de Avintes e os Sapadores de Gaia.

O fogo foi prontamente controlado, mas parte da fábrica ficou destruída.