Incêndio destrói por completo edifício de IPSS de Gaia

Um incêndio na Associação Salutem ET Equus (ASE), na Madalena, Vila Nova de Gaia, causou há dias estragos no único edifício da Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). A presidente da associação, Carla Batista, declarou que "o local ficou totalmente danificado". Agora até seis cavalos de terapia ficaram sem teto.

"Ficámos sem nada. As salas ficaram totalmente danificadas, o telhado caiu e perdemos documentos e materiais que usávamos para trabalhar", disse a presidente da associação sobre o incêndio que ocorreu há cerca de uma semana, durante a madrugada.

Na associação, que se dedica à promoção da saúde através de terapias assistidas com cavalos, estavam nove animais que saíram ilesos das chamas, o que "foi uma sorte", de acordo com Carla Batista.

A origem do incêndio ainda está a ser investigada, e apesar da destruição, o que preocupa os trabalhadores da IPSS é o facto de não terem seguro: "Perdemos tudo e assusta-me que tenhamos que começar do zero, no entanto, não temos um seguro porque andamos em processo de licenciamento, que decorre desde 2019", explicou a presidente da associação.

No local a combater as chamas estiveram os Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, os Bombeiros de Valadares e a PSP.

Em junho deste ano, a ASE apresentou uma queixa junto da PSP, assumindo que quatro dos seus cães foram envenenados, depois de os canídeos da associação terem atacado animais de vizinhos, num terreno ao lado. Carla Batista assumiu que não tem uma boa relação com os vizinhos, e que "pode haver uma ligação entre o incêndio e a denúncia feita em junho".

Os animais da associação, que funciona na Quinta do Moinho, "estão sem teto", mas Carla Batista afirma que se vai "fazer um esforço para reerguer a institução e continuar com o compromisso inicial".