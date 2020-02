Incêndio em armazém danifica material médico em Gaia

Marisa Silva Hoje às 17:06 Facebook

Um incêndio danificou, na tarde desta quarta-feira, parte do armazém de uma empresa, bem como algum do material médico que se encontrava guardado no interior do edifício, na zona industrial de Avintes, em Gaia.

As chamas, cuja origem está a ser investigada, deflagraram por volta das 14 horas, na Rua Dr. Inocêncio Osório L. Gondim. Ao que o JN conseguiu apurar, o fogo ficou confinado ao armazém, sem afetar as indústrias instaladas nas imediações.

De acordo com José Barbosa, chefe de serviço dos Sapadores de Gaia, quando os bombeiros chegaram ao local, os funcionários da empresa já estavam no exterior do edifício. Do incidente, não há feridos a registar. "Havia um pequeno foco de incêndio que foi extinto. Procedemos depois à desenfumagem do espaço", explicou ao JN José Barbosa, adiantando que no armazém estavam "máquinas de oxigenoterapia".

Questionado sobre se a empresa poderá voltar a laborar em breve, José Barbosa admitiu que tal possa vir a acontecer. "Na parte de trás, onde o fogo incidiu mais, há umas aberturas na parede que vão ter de ser retificadas, mas quanto ao resto da empresa não tem qualquer problema", referiu José Barbosa.

A combater as chamas, além dos Sapadores de Gaia, estiveram os bombeiros de Avintes.