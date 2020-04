Marisa Silva Hoje às 11:22 Facebook

Um incêndio num armazém, na Rua dos Mourões, em São Félix da Marinha, Gaia, destruiu uma viatura na manhã desta quarta-feira. Não há feridos a registar.

As chamas deflagraram por volta das 8.30 horas, tendo sido dadas como extintas uma hora depois. De acordo com os Sapadores de Gaia, o fogo terá começado numa viatura que se encontrava no interior do armazém.

A combater o incêndio estiveram os Sapadores de Gaia e os bombeiros da Aguda.