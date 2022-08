Incêndio em armazém industrial de Gaia

Um incêndio num armazém da Zona Industrial dos Arcos do Sardão, em Gaia, está a ser combatido por três corporações de bombeiros.

O fogo deflagrou pelas 14.05 no armazém grossista da Gaialar Cash & Carry, Xepo - Organização de Distribuição e Comércio, S.A., especializado em produtos de limpeza, utensílios de cozinha, plásticos, etc.

No combate às chamas estão elementos do Batalhão de Sapadores Bombeiros, dos Bombeiros Voluntários de Avintes, dos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos e dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões. No local está ainda a Proteção Civil de Gaia assim como a PSP de Oliveira do Douro e a Polícia Municipal de Gaia.