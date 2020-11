Incêndio em Gaia deixa mulher gravemente ferida

Ana Sofia Rocha Hoje às 11:10 Facebook

Uma mulher ficou gravemente ferida, esta segunda-feira de madrugada, num incêndio que deflagrou numa habitação em Arcozelo, Gaia.

De acordo com os bombeiros Sapadores de Gaia, o alerta foi dado às 3.20 horas e à chegada do socorro, a mulher, com cerca de 50 anos, estava deitada na cama já inconsciente devido à inalação de fumo. Foi necessário efetuar manobras de reanimação.

A mulher, que estaria sozinha na habitação, foi transportada para o Hospital Pedro Hispano. Duas outras pessoas ficaram feridas durante o combate às chamas, um bombeiro, por inalação de fumos, e um militar da GNR que receberam assistência no hospital de Gaia.

Durante o incêndio foram encontrados mortos um cão e quatro gatos. Foi necessário prestar apoio psicológico à filha que terá chegado ao local durante o combate às chamas.

No local, a prestar socorro estiveram os sapadores de Gaia, os bombeiros da Aguda, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Gaia e a GNR.