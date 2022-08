Incêndio em Gaia faz um ferido

JN Hoje às 09:51 Facebook

Uma pessoa ficou ferida, na manhã desta terça-feira, devido a um incêndio que deflagrou na sua casa, em Valadares.

De acordo com as informações recolhidas pelo JN junto dos Bombeiros Sapadores de Gaia e do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, o alerta foi dado às 8.47 horas e o fogo foi rapidamente controlado.

O ferido foi assistido no local. O incêndio aconteceu na Travessa da Escola, em Vila Chã, na freguesia de Valadares.

Estiveram envolvidos 24 elementos dos Sapadores e dos Bombeiros Voluntários de Valadares. O fogo, que atingiu apenas um quarto, já estava em fase de rescaldo pelas 9.30 horas.