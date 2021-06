Alfredo Teixeira Hoje às 09:38 Facebook

Um incêndio num lar de idosos em Pedroso, Vila Nova de Gaia, levou na madrugada deste sábado à intervenção dos bombeiros, não havendo vítimas.

O fogo deflagrou pela uma hora da manhã na lavandaria do lar, numa zona afastada onde residem os idosos. Na origem do sinistro, ocorrido na Rua da Presa Seca, em Pedroso, terá estado, de acordo com os bombeiros, uma fuga de gás.

Não foi necessária a evacuação do edifício. No local estiveram os Sapadores de Gaia e os Voluntários dos Carvalhos.