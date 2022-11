Inscrições para a Bolsa Ricardo Quaresma abrem na sexta-feira

JN Hoje às 18:18 Facebook

Abrem nesta sexta-feira e terminam no dia 7 de dezembro as inscrições para mais uma edição da Bolsa Ricardo Quaresma, criada pela Câmara de Gaia em homenagem ao futebolista e que visa "distinguir e reconhecer o mérito de jovens entre os 12 e os 14 anos com aproveitamento escolar e desportivo de excelência".

Tal como em anos anteriores, serão atribuídas 15 bolsas, cada uma no valor de 500 euros. Os candidatos devem residir no concelho de Gaia há pelo menos dois anos e ter aproveitamento escolar e desportivo.

O formulário para a inscrição está disponível no site do Município.

Segundo a Câmara de Gaia, desde a primeira edição, já foram apresentadas 341 candidaturas e atribuídas 75 bolsas.