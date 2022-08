Interdição da praia de Salgueiros levantada na sexta-feira

JN Hoje às 18:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A interdição a banhos da praia de Salgueiros, em Gaia, será levantada na sexta-feira, em princípio durante a manhã, adianta a Câmara Municipal.

A interdição foi anunciada pela Autoridade Marítima, na quarta-feira, após análises à água feitas pela Agência Portuguesa do Ambiente

"A precipitação intensa ocorrida na madrugada do passado dia 16 provocou o arrastamento de matéria orgânica existente na via pública e áreas residenciais, nomeadamente pátios e logradouros, e influenciaram os resultados da monitorização da qualidade da água balnear em algumas praias, realizada na manhã desse mesmo dia, principalmente nas localizadas na área mais a norte do litoral do concelho", explica a Autarquia.

"Conhecidos os resultados, ainda que provisórios, o município tomou todas as medidas cautelares legalmente previstas, no sentido de informar e aconselhar a população, e procedeu de imediato à realização de novas recolhas nessas águas balneares cujos resultados provisórios confirmam a normalização e por conseguinte a habitual excelência da qualidade das águas balneares das nossas praias", é referido.

"Aguardamos, assim, pelos resultados definitivos e respetiva validação pela Agência Portuguesa do Ambiente para que seja possível reverter todas as medidas cautelares nas zonas balneares onde foram implementadas", completa-se.

"Refira-se que na presente época balnear todas as ações de monitorização da qualidade das águas balneares do concelho revelaram valores de excelência, podendo tal facto ser confirmado no site da Agência Portuguesa do Ambiente, através da plataforma SNIRH (Sistema Integrado Nacional de Informação de Recursos Hídricos)", é feito notar.