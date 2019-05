Acidente com dois carros faz um ferido grave em Gaia

Adriana Castro Hoje às 10:27 Facebook

Um acidente com dois carros fez quatro feridos esta sexta-feira de manhã, um deles grave, na VL8, em Santa Marinha, perto do Arrábida Shopping, em Gaia.

A colisão frontal ocorreu por volta das 9.30 horas desta sexta-feira. Um dos carros, que seguia com três pessoas, terá entrado em contramão e colidiu com um smart. O carro seguia apenas com o condutor, que ficou encarcerado e sofreu ferimentos graves.

Os quatro feridos são do sexo masculino, entre os 20 e os 30 anos, e foram transportados para o Hospital Santos Silva, em Gaia.

No local a prestar socorro estiveram os Bombeiros Sapadores de Gaia e os Bombeiros de Coimbrões.