M. N. Hoje às 16:21 Facebook

Twitter

Um acidente na A1, junto ao nó do Fojo, em Canidelo, Vila Nova de Gaia, provocou ferimentos ligeiros em três pessoas, entres as quais crianças, e condicionou o trânsito na via, este domingo à tarde.

O acidente ocorreu no sentido sul-norte, com o alerta dado às 15.14 horas às autoridades, e obrigou ao corte de duas vias de trânsito.

Os Bombeiros Sapadores de Gaia foram chamados ao local e a Proteção Civil refere no seu site que foram mobilizados 15 operacionais apoiados por seis viaturas.