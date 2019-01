Acidente na A1 em Gaia faz um morto

JN Hoje às 20:21, atualizado às 21:39 Facebook

Um acidente na A1, na noite desta quarta-feira, junto ao nó dos Carvalhos, em Gaia, causou a morte de uma mulher de cerca de 70 anos, segundo referiu a GNR.

O óbito foi declarado no local do acidente.

Da colisão entre dois veículos de passageiros, no sentido Porto/Lisboa, resultaram ainda um ferido grave e três feridos ligeiros. Foram transportados para o Centro Hospitalar Gaia/Espinho.

A mulher que seguia no mesmo carro da vítima mortal e também tem cerca de 70 anos sofreu ferimentos graves. Com ferimentos ligeiros ficaram os ocupantes do outro veículo: uma mulher e duas crianças.

Os Bombeiros Sapadores de Gaia receberam o alerta às 20.06 horas. Além dos Sapadores estiveram no local os bombeiros de Coimbrões e dos Carvalhos. A VMER do Hospital de Santo António e a VMER do Centro Hospitalar Gaia/Espinho foram outros dos meios mobilizados.