Antigo restaurante junto à Ponte Luís I abandonado e transformado em WC

FILOMENA ABREU Hoje às 18:41 Facebook

Twitter

Quem passa na Avenida Diogo Leite, em Gaia, junto ao tabuleiro inferior da Ponte Luís I, repara numa estrutura envidraçada, composta por aquilo que parecem ser três composições de comboio ou de metro.

No vidro, um papel indica que o espaço está fechado. A informação foi traduzida para três idiomas. Até aqui nada de anormal. Mas quem vê a estrutura do outro lado, perto do rio, percebe que o espaço está ao abandono, foi vandalizado e tem sido utilizado como casa de banho.

Ali chegou a funcionar o restaurante D. Tonho. No Centro Histórico de Gaia e com vista panorâmica para o Porto, o espaço chegou a ser premiado. Atualmente, ao invés da esplanada, há armários no chão e fios elétricos espalhados pelo terreno. Mas o que mais chama a atenção, além do cheiro nauseabundo a fezes e urina, são as fendas abertas nas mangas que ligam os blocos da estrutura. E tem sido por ali que, aparentemente, o espaço tem sido ocupado. Quem espreita percebe que há roupa no interior, garrafas partidas, dejetos, papel higiénico e muitas beatas de cigarro. Do lado de fora, a caixa elétrica também foi aberta e os fios arrancados. Perante o cenário, há quem ache normal parar no local para urinar. Numa zona por onde passam milhares de turistas, o cenário não é o melhor.

Questionada sobre o assunto, a Câmara de Gaia explicou que o edifício não é sua propriedade, "mas de uma empresa do grupo Sogevinus". Afirmou ainda que foi feito um "pedido de licenciamento" de obras para o local que "entretanto deverá ficar sem efeito, uma vez que entrou um novo pedido de obras menos complexas", que tem mais a ver com "a reabilitação do interior e com aquilo que se encontra degradado".

Projeto está a ser desenvolvido

Contactada pelo JN, a Sogevinus não esclarece qual o projeto que está em curso, nem quando é que está previsto que a obra comece ou seja concluída. Apenas confirmou que "existe um projeto para aquele local, que ainda está a ser desenvolvido" e que por esse motivo "ainda não é possível avançar com pormenores".

A empresa também referiu que tem conhecimento que o espaço foi vandalizado: "Já apresentamos queixa à PSP". E acrescentou que "tudo está a ser feito para reabilitar a estrutura com rapidez".