Autarquia ameaça retirar apoios a clubes com casos de violência

Miguel Amorim Hoje às 19:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Gaia vai reunir com os clubes do concelho na próxima semana e deixar o aviso que aqueles que protagonizarem casos de violência nos seus jogos perderão os apoios autárquicos, anunciou, esta segunda-feira, o presidente Eduardo Vítor Rodrigues.

Em Gaia, o último fim de semana voltou a ser marcado por cenas de violência nas camadas jovens, no desafio Avintes-Grijó, em sub-13 e que até motivou a chamada da Polícia de Choque, pelo que, por serem frequentes este tipo de incidentes, a envolver pais e espectadores, a Autarquia decidiu convocar clubes, associações de pais e juntas de freguesia no sentido de fazer "pedagogia".

"É intolerável. Temos que pôr um travão a isto. Não podemos ver os equipamentos desportivos transformados em campos de batalha", disse o presidente da Câmara, acrescentando que durante três semanas serão distribuídos panfletos nos jogos de futebol e também nas modalidades de pavilhão apelando ao "fair play".

"Vamos fazer pedagogia. Vamos reunir com todos e fazer circular os panfletos. Depois faremos o balanço", avançou o autarca, insatisfeito com o rumo que o desporto tem levado, sobretudo nas camadas jovens.

Antes, na reunião de Câmara realizada em Arcozelo, Gaia, tinha falado José Guilherme Aguiar, vereador com o pelouro do Desporto, para ameaçar que "os clubes que forem intervenientes em situações anómalas perderão todas as regalias e comparticipações financeiras".

"O que se tem passado não é minimamente aceitável. Não podemos aceitar situações destas", reforçou, lembrando que a Autarquia gasta "centenas de milhares de euros" em infraestruturas desportivas e inscrições.

Também em Gaia, este fim de semana, para outro desafio de futebol, mas em seniores, o Vila-Canelas, foi necessário chamar mais policiamento.

Esta segunda-feira, a Câmara deu início à série de reuniões descentralizadas. A primeira teve lugar em Arcozelo. Seguem-se Oliveira do Douro e Avintes nos próximos dois meses.