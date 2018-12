Avenida da República em Gaia com obras no valor de 1,2 milhões

Hoje às 15:19 Facebook

Os canais de transportes públicos da Avenida da República, centro de Vila Nova de Gaia, vão ser alvo de requalificação em 2019, num investimento a rondar os 1,2 milhões de euros.

Em causa está o Plano de Urbanização da Avenida da República, cujo balanço da discussão pública vai a reunião de câmara segunda-feira.

"A ideia é criar na Avenida da República um novo eixo de centralidade urbana, mas que seja crescentemente menos automóvel e mais pessoas. Para isso temos de ter corredores de transporte público eficientes para além do metro", disse, em declarações à agência Lusa, o presidente da câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.

A Avenida da República é, do ponto de vista do trânsito, um caos

A autarquia tem pronta uma candidatura a fundos comunitários para obter financiamento no âmbito do PEDU [Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano], estimando que a obra esteja no terreno no próximo ano e custe cerca de 1,2 milhões de euros.

O autarca de Gaia apontou que "neste momento a Avenida da República é, do ponto de vista do trânsito, um caos", avançou que "do ponto de vista do ordenamento em algumas zonas vai ser assumida a construção em altura para libertar espaço público para zonas ajardinadas" e frisou a "compatibilização do projeto com o metro".

"O projeto integra o reperfilamento da avenida, colocação de zona de cobertura em algumas zonas para embarque e desembarque e compatibilização com o metro. Não faz sentido ter autocarros a subir e a descer a competir com o metro. Vamos fazer racionalização da oferta", disse o autarca.

Na segunda-feira também vão ser analisados em reunião de câmara os protocolos que a Fundação Desporto pretende firmar com a câmara, no sentido de financiar melhoramentos no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia, infraestrutura que tem vindo a acolher várias seleções e atletas de elite em modalidades como ténis de mesa ou taekwondo.

A Fundação do Desporto pretende financiar os melhoramentos do centro no valor aproximado de 40 mil euros, distribuídos em dois protocolos.