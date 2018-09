Bebé e criança assistidos após incêndio em Gaia

Célia Soares e Marisa Silva 08 Junho 2018 às 10:41 Facebook

Twitter

Um incêndio que deflagrou, na madrugada desta sexta-feira, na garagem de um prédio em Vilar do Paraíso, Gaia, provocou três feridos ligeiros, entre eles um bebé e uma criança.

O fogo, que segundo fonte dos Sapadores de Gaia, terá tido origem "num curto-circuito na instalação elétrica do prédio", danificou a tubagem e a garagem do piso -2 do prédio, na Praceta de Wenceslau de Sá.

Um bebé de nove meses, uma criança de 10 anos e um morador de 43 tiveram que receber assistência no local, devido a inalação de fumo.

O alerta foi dado às 2.32 horas. O fogo foi combatido pelos Sapadores de Gaia.