Bombeiros da Red Bull devem receber em fevereiro

As dez corporações de bombeiros voluntários que fizeram parte do dispositivo de proteção civil nas corridas aéreas da Red Bull, em setembro passado, devem receber pelo serviço prestado, cerca de 87 mil euros, durante o mês de fevereiro.

A informação foi veiculada ao JN por José Miranda, presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto.

Nesta terça-feira, o dirigente obteve da Câmara de Gaia a garantia de que "o processo já baixou à secção financeira" para o pagamento ser processado. "Em princípio, será feito em fevereiro. Com sorte, na primeira quinzena", acrescenta.

Em causa estão as corporações de voluntários do Porto, Portuenses, Carvalhos (Gaia), Gondomar, Leixões (Matosinhos), Matosinhos-Leça, Moreira da Maia, Paredes, Pedrouços (Maia) e S. Mamede Infesta (Matosinhos).

A competição juntou cerca de 850 mil pessoas nas margens do Douro. A Câmara de Gaia ficou com a responsabilidade da proteção civil, mas a burocracia e o facto de haver várias entidades envolvidas no tratamento de dados atrasaram o pagamento.

Uma destas corporações, os Portuenses, está a passar por um aperto financeiro, com salários em atraso há alguns meses.