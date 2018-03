Incêndio em Gaia faz cinco feridos

JN Hoje às 15:54 Facebook

Quatro pessoas foram levadas para o hospital intoxicadas por fumo, devido a um incêndio que deflagrou, esta segunda-feira à tarde, num prédio da Rua Heróis do Ultramar, em Canidelo, V. N. Gaia.

Segundo o comandante dos Bombeiros Sapadores de Gaia, as chamas tiveram início no quarto de um apartamento duplex, provocando um "nível de destruição extremamente elevado". Vítor Primo revelou ao JN que, inicialmente, se julgava que o incêndio tinha tomado duas habitações, mas tal não se confirmou.

Quatro pessoas (um homem de 55 anos, duas jovens com 14 e 16 anos e uma mulher de 29 anos) foram levadas para o Hospital Santos Silva por inalação de fumo e uma quinta pessoa foi assistida no local. Três das vítimas estavam no apartamento, uma encontrava-se no andar de cima e a quinta na rua.

A mulher de 29 anos vivia no andar acima daquele onde deflagrou o incêndio e teve de sair de casa, pelas traseiras do edifício, com o auxílio da autoescada dos bombeiros.

Apesar de os danos se limitarem ao quarto, os moradores do apartamento, mas também de um outro no andar superior, ficaram desalojados temporariamente. Os danos causados pelas chamas não permitem chegar a uma conclusão, neste momento, sobre a origem do fogo.

No local, estão Bombeiros Sapadores de Gaia, Bombeiros de Coimbrões e INEM.