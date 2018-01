Cães bebés abandonados em contentor de lixo em Gaia

Ana Correia Costa Hoje às 17:04 Facebook

Sete cães bebés foram encontrados, a meio da tarde de quarta-feira, dentro de um contentor de lixo em Avintes, Vila Nova de Gaia, por funcionários de uma empresa de curtumes, que resgataram as crias e as levaram para as instalações da fábrica.

"Uns funcionários ouviram cães a ganir e a chorar, em frente à fábrica, e foram ver o que era. Encontraram sete cães bebés numa caixa de sapatos, dentro do contentor do lixo", contou ao JN António Lopes, filho de um dos sócios da empresa Dias Ruivo, que acolheu os animais na fábrica.

"Estamos a alimentá-los, e um deles já foi adotado. Eles são gordinhos, por isso devem ter sido abandonados hoje", referiu António, que agora procura adotantes para os animais. As crias encontram-se nas instalações da empresa de curtumes Dias Ruivo, na Rua Central de Campos, em Avintes.