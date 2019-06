Câmara de Gaia deu dois dias para casal abandonar habitação

Adriana Castro Hoje às 13:48 Facebook

A Câmara de Gaia deu dois dias a Maria e a José para abandonarem a casa onde vivem há 40 anos, na Travessa Cabo Simão, na Serra do Pilar.

A notificação foi entregue em mão pela Polícia Municipal na quarta-feira e dava-lhes até às 10 horas de hoje para desocuparem a moradia, retirarem todos os bens e entregarem as duas cadelas ao Canil Municipal, de forma a permitir a demolição da habitação.

A providência cautelar, interposta pelo casal anteontem, impediu, provisoriamente, a demolição. Uma reunião com os advogados de ambas as partes resultou num acordo, e a família tem agora 30 dias para sair. A Câmara justifica o prazo de 48 horas "com a necessidade e urgência de pôr um fim à troca de correspondência entre as partes e aos sucessivos adiamentos" da obra da escarpa da serra do Pilar, que deveria ter começado em 2016.