Câmara de Gaia lança concursos para ligações de metrobus até setembro

A Câmara de Vila Nova de Gaia vai lançar até setembro concursos públicos para implementar linhas de metrobus em três pontos do concelho.

"Isto significa o arranque de um processo de melhoria da mobilidade e do transporte público em Vila Nova de Gaia. São percursos em via dedicada, ou seja, em faixa dedicada ao transporte público que será partilhada exclusivamente pelas bicicletas elétricas e veículos elétricos. Na prática são corredores 'bus' em solução pré-metro, ou seja, ligações entre pontos num modelo próximo de 'shuttle'", referiu o autarca Eduardo Vítor Rodrigues à agência Lusa.

As novas vias com corredor metrobus projetadas pela Câmara de Gaia, distrito do Porto, vão surgir na Avenida Vasco da Gama (Estrada Nacional 222), entre Grijó/Santo Ovídio em direção à A1, bem como Avenida do Atlântico para a Madalena.

Quanto ao primeiro corredor, o da Estrada Nacional 222, a requalificação desta via custará cerca de 1,8 milhões de euros e o autarca de Gaia espera ver metrobus a circular ali "em menos de um ano".

Em causa um projeto que tem três troços ou fases, sendo o primeiro entre o nó da VL9 e a rotunda dos Arcos do Sardão, o segundo até à rotunda de Avintes e o terceiro até Lever.

"Agendamos momentos de consulta pública para exibir às pessoas o que queremos fazer. Isto implica alterações de circulação e de largura de via. É uma velha aspiração. As pessoas ouvem falar desta solução não apenas aqui, mas também em Coimbra e em outras cidades, ouvem falar, mas não a veem implementada. Nós procuramos inovar e introduzir um novo paradigma de mobilidade", referiu Eduardo Vítor Rodrigues.

O autarca sublinhou que "valoriza muito o metro", mas "tem noção" que este "ainda não pode chegar a todo o lado", razão pela qual quer apresentar à população "solução igualmente ágeis" que "garantam boas condições às pessoas para deixarem o carro em casa e para usarem o transporte público".

Os metrobus de Vila Nova de Gaia terão material circulante novo, com capacidade para cerca de 130 pessoas com modo de bilhética 'Andante' e níveis de velocidade e frequência superiores a um normal autocarro.