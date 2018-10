Câmara de Gaia vai manter tarifas da água e saneamento em 2019

Hoje às 17:39 Facebook

A Câmara de Vila Nova de Gaia vai manter as atuais tarifas de água e saneamento em 2019, ano em que prevê iniciar a não-cobrança da taxa de resíduos sólidos, disse esta sexta-feira o presidente da autarquia.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, garantiu que o preçário de água e saneamento não será alterado em 2019, apontando que com esta decisão está a não cumprir recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).

"Recomendavam-nos um aumento da água por aumento de inflação. Vamos manter o preço da água sem atualização nenhuma porque no próximo ano extinguiremos a taxa de resíduos sólidos. Não se justificava estar agora a aumentar a fatura para a baixar a seguir", disse o autarca.

A 28 de setembro Eduardo Vítor Rodrigues anunciou que a taxa dos resíduos sólidos ia ser incorporada nas contas municipais, retirando-a da fatura da água dos munícipes, medida que significará um custo para a Câmara de Gaia, no distrito do Porto, de cerca de quatro milhões de euros por ano.

Hoje, questionado a propósito dos tarifários de água e saneamento para o próximo ano, cuja proposta será analisada e votada na reunião de Câmara de segunda-feira, Vítor Rodrigues, conformou a retirada da taxa do lixo, num processo a ser feito em dois anos, e explicou o porquê de não cumprir as recomendações da ERSAR.

"Se a Câmara estabilizou as contas e as Águas estabilizaram as contas, o cidadão tem de sentir isso no bolso", disse o autarca.

Na segunda-feira também será votada a proposta de dotação orçamental para a terceira edição da Bienal de Arte de Gaia, com a autarquia a alocar 80.000 euros à iniciativa e o presidente da Câmara a destacar que este é um evento que "começa a ser já uma rotina no calendário cultural do concelho, gerando expectativas de grande adesão da população".

Também no âmbito de uma proposta que será discutida na próxima reunião de vereação, Eduardo Vítor Rodrigues avançou que a requalificação integral do quartel dos Bombeiros Voluntários de Avintes, um projeto da corporação com comparticipação camarária e de fundos europeus, no valor total de um milhão de euros, ficará pronta no verão do próximo ano.