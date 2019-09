Câmara Municipal de Gaia vai atribuir medalha de ouro a José Ramos-Horta

Hoje às 14:08 Facebook

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia vai atribuir a medalha de ouro da cidade ao antigo Presidente de Timor-Leste e Nobel da Paz José Ramos-Horta, anunciou este sábado o presidente da autarquia.

O anúncio foi feito por Eduardo Vítor Rodrigues durante uma conferência internacional sobre Timor-Leste realizada no âmbito da 3.ª edição do FIGaia - Fórum Internacional de Gaia, com a presença de Ramos-Horta.

"Não podíamos ter melhor sorte do que ter aqui o doutor Ramos-Horta", afirmou Vítor Rodrigues durante a conferência "E depois do conflito - a missão de construtores da paz".

Durante a sessão, que contou com a presença do bispo do Porto, Manuel Linda, do alto-comissário para as migrações, Pedro Calado, e do presidente do Instituto Padre António Vieira (instituição que coordena a iniciativa), Rui Marques, o autarca aproveitou para anunciar que vai atribuir a medalha de ouro da cidade a Ramos-Horta.

"Queria aproveitar para dizer-lhe o quanto orgulhoso é para nós a sua presença e, para que esse orgulho se materialize, o doutor Ramos-Horta (...) receberá a medalha de ouro da cidade de Gaia, passando a ser não apenas timorense, mas um gaiense", disse.

Segundo Eduardo Vítor Rodrigues, a atribuição, que terá inicialmente de ser aprovada esta segunda-feira na reunião da Câmara Municipal de Gaia, vai ser "entregue num outro momento".

"Na segunda-feira, já o doutor Ramos-Horta estará em Timor-Leste ou a caminho, mas haverá um momento em que ele virá cá de novo e receberá devidamente a medalha", acrescentou.

Luta pelos direitos "não se vence com ideologias"

O Nobel da Paz José Ramos-Horta defendeu este sábado em Gaia que a luta pelos direitos e pela justiça "não se vence com ideologias, dogmas ou extremismos", mas sim "utilizando a cabeça".

"Os grandes processos da paz não têm linha reta, há desafios pelo caminho. Não podem existir dogmas. Eu digo sempre, lutamos pela justiça, lutamos pela democracia, pelos direitos humanos, pelas nossas convicções, mas usamos também a cabeça", afirmou José Ramos-Horta.

Durante a conferência, Ramos-Horta aproveitou para contar a sua experiência enquanto "construtor da paz" em Timor-Leste e salientou o processo de reconciliação com a Indonésia, segundo o qual só foi possível através da "verdade".

"Para chegarmos à amizade, precisamos de estabelecer a verdade. Hoje, não há países na Ásia que tenham melhor relação do que Timor e a Indonésia", disse, acrescentando que os dois países são também os que têm "melhores regimes democráticos".

José Ramos-Horta, 69 anos, foi galardoado com o prémio Nobel da Paz em 1996, conjuntamente com o então administrador apostólico de Díli, o bispo timorense Carlos Filipe Ximenes Belo.

A antiga colónia portuguesa de Timor esteve sob ocupação da Indonésia entre 1975 e 1999, ano em que os timorenses votaram maioritariamente pela independência num referendo organizado pelas Nações Unidas.

Após um período sob administração da ONU, Timor-Leste tornou-se um país independente em 20 de maio de 2002.