Canelas continua dividida entre dois padres

Miguel Amorim Hoje às 00:40, atualizado às 00:41 Facebook

Twitter

Na freguesia gaiense, a comunidade católica continua dividida. Ao domingo, há missas diferentes e não se vislumbra mudança.

O verão é pródigo em festas religiosas. Marca também o regresso dos emigrantes e conduz à reunião das famílias. Mas em Canelas, Gaia, vive-se um caso singular: os católicos estão divididos. Desde 2014, com a ordem de saída do padre Roberto, prevalece uma cisão: há quem permaneça, inabalável, ao lado de Roberto, na UCR (Uma Comunidade Reage), e quem continue a frequentar a igreja, seguindo a liturgia de Manuel Lopes, o pároco escolhido pela diocese do Porto.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui