Um carro chocou com uma composição do Metro do Porto, este domingo, cerca das 14.30 horas, em Vila Nova de Gaia.

O acidente deu-se entre as estações de General Torres e Câmara de Gaia, com uma composição que seguia em direção do Porto. A circulação esteve interrompida, mas foi reposta às 15.03 horas.

Segundo fonte da PSP do Porto, o acidente correu devido à "imprudência" do condutor de um veículo ligeiro que, "ao virar a marcha, embateu contra uma viatura do metro que estava a circular".