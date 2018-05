Mulher morre após queda de carro ao rio em Gaia

Carla Soares e Célia Soares Hoje às 15:03 Facebook

Twitter

Um carro caiu, esta quinta-feira, ao início da tarde, ao rio Douro, junto ao Cais de Gaia, estando confirmada a morte de uma mulher de 77 anos. As informações apontam para apenas uma vítima.

Segundo o que o JN conseguiu apurar, tratou-se de um despiste e testemunhas no local informaram as autoridades de que poderia haver duas vítimas. Mas, até ao momento, os bombeiros apenas confirmaram que uma pessoa morreu e que já foi retirada do local, embora tenham prosseguido as buscas. Entretanto, a Capitania do Porto de Leixões afastou a presença de outra vítima no veículo.

Segundo Rodrigues Campos, comandante da Capitania do Porto de Leixões, "o alerta foi dado por volta das 14 horas por uma embarcação turística que estava a circular no rio".

O corpo da vítima mortal, uma mulher que teria 77 anos e seria moradora de Gaia, foi "recolhido pela equipa de mergulhadores dos Sapadores de Gaia". Estava no interior da viatura, de matrícula portuguesa, também retirada do rio. Segundo o comandante, a mulher "seria a única ocupante do veiculo". O carro, um Fiat Punto branco que ficou bastante danificado, bateu nas grades antes de cair ao rio.

No local, que fica em frente à Alfândega do Porto, estão os mergulhadores dos Sapadores de Gaia e da Polícia Marítima, bem como elementos do Instituto de Socorro a Náufragos.