Carro em contramão provoca vários acidente na A1 em Gaia

JN Hoje às 20:57, atualizado às 21:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Um carro em contramão provocou vários acidentes, este sábado ao final do dia, na A1, em Vila Nova de Gaia, entre o nó de Grijó e o dos Carvalhos. Dos acidente resultaram dois feridos graves e seis ligeiros, segundo os bombeiros.

Os dois acidentes, no sentido sul-norte, envolveram um total de quatro viaturas, deixando duas pessoas encarceradas, revelou ao JN o adjunto do comando dos Bombeiros dos Carvalhos, Patrício Ramalho. No total, oito pessoas ficaram feridas, duas com gravidade, que foram transportadas para os hospitais da Feira e de Gaia. Três vítimas recusaram transporte para o hospital.

Segundo a GNR, o condutor, um homem, terá sido a única vítima com ferimentos graves do acidente e a situação terá provocado entre três a quatro acidentes. O carro terá andado "alguns quilómetros" em contramão, segundo o que o JN conseguiu apurar.

Os acidentes obrigaram ao corte de três faixas de rodagem, com o trânsito a circular apenas pela quarta faixa.

No local estiveram os Bombeiros dos Carvalhos, com 15 homens e seis viaturas, os Sapadores de Gaia com seis homens e três viaturas, uma ambulância dos Bombeiros de Valadares, INEM com ambulância e viaturas médicas, bem como diversas brigadas das GNR e elementos da Brisa.