Centro Histórico de Gaia vai ter oito novos hotéis

Encosta sobre o rio Douro atrai investimento: uma unidade hoteleira abre em breve, duas estão em construção e há cinco em projeto.

Se, do lado do Porto, a beleza e a história do rio Douro são trunfos para captar investimento hoteleiro, Gaia ameaça não ficar atrás. Para o Centro Histórico gaiense está prevista a construção de oito novos hotéis, todos de charme.

O primeiro a abrir será o Boeira Garden Hotel, um empreendimento de luxo na Rua Teixeira Lopes, com 119 quartos e cinco suítes. A inauguração acontecerá em breve.