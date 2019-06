Colisão com carro condicionou circulação do metro na linha de Gaia

JN Hoje às 18:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma colisão com um automóvel na Avenida da República, em Gaia, condicionou esta quarta-feira, à tarde, a circulação do metro, que foi entretanto restabelecida e sem registo de feridos.

Segundo fonte da empresa Metro do Porto, "a circulação esteve condicionada durante cerca de 50 minutos" e "deveu-se ao facto de um carro não ter respeitado o sinal vermelho, acabando por colidir com uma composição do metro que seguia em direção a Santo Ovídio".

Não há registo de feridos. Apenas danos materiais. Os condicionalismos deveram-se ao tempo despendido para chamar a Polícia e o reboque. "Às 17.50 horas, a circulação foi retomada normalmente", adiantou a mesma fonte.