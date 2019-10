Colisão com três carros na A29 faz dois feridos

Hoje às 18:39 Facebook

Uma colisão que envolveu três automóveis, esta terça-feira à tarde, no sentido Norte-Sul da A29, na zona da Granja, Gaia, provocou um ferido grave e outro ligeiro.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, as duas vítimas, cujo sexo e idade não são conhecidos, foram transportadas para o Hospital Santos Silva, em Gaia.

O trânsito foi cortado durante as operações de socorro mas foi entretanto reaberto, "podendo estar a circular com alguns constrangimentos", acrescentou.

No local, estiveram os Sapadores de Gaia, os Bombeiros Voluntários da Aguda, a GNR, a Ascendi e a VMER de Gaia.