Desabamento de telhado "fecha" loja com mais de 100 anos em Gaia

O desabamento do telhado de uma casa devoluta e em obras afetou uma loja centenária, que vai ficar fechada ao público temporariamente.

O telhado de uma casa devoluta em obras desabou esta terça-feira de manhã, na rua Soares dos Reis, em Vila Nova de Gaia. O sinistro, registado às 9.50 horas, não causou feridos.

A "Casa dos Cestos", que funciona no rés-do-chão do edifício, cujo primeiro andar estava devoluto e em obras, vai ficar fechada temporariamente. A loja, com 140 anos de existência, não foi afetada pelo desabamento, mas mantém as portas fechadas enquanto o responsável pela obra coloca uma cobertura no edifício, para evitar que a chuva cause estragos.

Os Bombeiros Sapadores de Gaia mobilizaram 15 operacionais, apoiados por quatro viaturas. Os Bombeiros de Coimbrões também acorreram ao sinistro, mobilizando seis homens e duas viaturas.