Dívidas por cobrar entre 1968 e 2007 vão ser anuladas pela Câmara de Gaia

A Câmara de Gaia prepara-se para declarar extintos mais de cinco mil processos de execução de dívidas referentes a taxas municipais. No total, correspondem a 428 mil euros, dinheiro que nunca chegou a entrar nos cofres municipais, apesar das tentativas de cobrança.

A falta de identificação dos executados e a inexistência de bens penhoráveis estão entre os motivos que impediram a Autarquia de cobrar as faturas, referentes a diversas taxas e serviços do universo municipal. A proposta para a extinção dos processos de execução vai à reunião de Câmara de segunda-feira.

A dívida mais antiga tem 50 anos (data de 1968) e diz respeito a um munícipe que não pagou 4,07 euros referentes a fornecimento de energia. A extensa lista de incumpridores inclui pessoas singulares, empresas, sociedades de construções e imobiliárias, entre outras.

Há casos de devedores com vários processos, como uma construtora que acumula cerca de uma centena de faturas referentes, sobretudo, a taxas de conservação de saneamento.

Vários setores

As taxas e serviços em causa nos mais de cinco mil processos são de vários setores: fornecimento de energia, conservação de saneamento, abastecimento de água, serviços de bombeiros, publicidade, ocupação da via pública, etc.

Na proposta sublinha-se que o serviço de execução fiscal do município "labora há várias décadas" e que, nesse contexto, verifica-se que "se encontram pendentes do devido tratamento processos executivos com dívidas que remontam a 1968 e até 2007". O texto acrescenta que "depois de muito trabalho e análise casuística", foi possível compilar esses processos. Sendo necessário haver "tratamento legal destes casos", ´ é proposta a extinção por prescrição.