Empresa de Gaia afixa nome de funcionários para os despedir

Sem qualquer aviso prévio, uma empresa de Gaia afixou uma lista com 98 funcionários dispensados, restando 84. Os operários vão apresentar-se esta terça-feira na firma.

Mais de metade dos 182 trabalhadores da Tegopi, em Gaia, foram "despedidos por comunicado". Na passada sexta-feira, foi afixada na empresa uma lista com os nomes dos 98 funcionários dispensados. "Ficam 84", contabilizou Adão Ferreira, porta-voz da Comissão de Trabalhadores e membro da Direção do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte (SITE - Norte).

A empresa fabricante de torres eólicas, que há mais de 60 anos labora em Vilar do Paraíso, vive em agonia financeira há vários meses, tendo já sido decretada a insolvência pelo tribunal, no âmbito de um Processo Especial de Revitalização.

Para o representante dos operários, a situação é grave. "Antes, éramos cerca de 220 trabalhadores. Depois, quando o barco começou a afundar, entre 40 e 50 pessoas optaram por ir embora. E agora vão mais 98", lamentou, criticando a forma como a empresa deu a notícia aos trabalhadores. "Afixar um comunicado na sexta, ao final da tarde, a informar as pessoas que na segunda [ontem] é o seu último dia de trabalho? Não é assim que se faz", recriminou.

