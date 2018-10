Escarpa da Serra do Pilar em Gaia recebe visto do Tribunal de Contas

Hoje às 20:21 Facebook

Twitter

A obra na escarpa da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, recebeu visto do Tribunal de Contas e vai avançar até ao final do mês ou na primeira semana de novembro disse esta segunda-feira o presidente da Câmara.

Em causa um projeto de consolidação cuja data de arranque tem pelo menos dois anos, isto depois de vários relatórios do Laboratório Nacional de Engenharia Civil avançarem que a escarpa, onde estão instalados, entre outros equipamentos, o Mosteiro e o Quartel da Serra do Pilar, apresenta sinais de instabilidade.

Hoje o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia apontou que o visto do Tribunal de Contas chegou na última sexta-feira, pelo que "a obra pode começar mal o contrato esteja assinado", ou seja, disse, "até ao final do mês ou na primeira semana do próximo o máximo".

Esta é uma empreitada que foi adjudicada à Soares da Costa em 2016, mas pelo atraso na entrega da caução e documentação obrigatórias, foi decidido anular a decisão e entregar a empreitada ao segundo classificado no concurso, a Construtora do Huíla - Irmãos Neves, de Marco de Canaveses.

Seguiram-se processos em tribunal, três recursos interpostos pela Soares da Costa, mas, recentemente, o Tribunal Central Administrativo Norte negou provimento aos recursos, o que permite à Câmara de Gaia evitar perder a comparticipação comunitária.

Em declarações à agência Lusa, Eduardo Vítor Rodrigues disse que a perda de fundos neste projeto significava não encaixar três milhões de euros, 90% do total do valor da empreitada, cabendo à autarquia o pagamento dos restantes 10%.