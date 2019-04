Adriana Castro Hoje às 11:29 Facebook

As escolas de Gaia têm autorização para contratar 47 funcionários de forma a colmatar a carência que tem causado problemas em vários estabelecimentos de ensino.

A autorização foi anunciada pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) numa reunião com a Federação das Associações de Pais do Concelho de Vila Nova de Gaia (Fedapagaia), que promoveu um protesto na manhã desta terça-feira, contra a falta de auxiliares nas escolas do concelho.

No final da reunião, José Cardoso, presidente da Fedapagaia, revelou que vai ser possível contratar de imediato 47 funcionários efetivos. Os encarregados de educação exigiam a contratação de 70.

A concentração juntou mais de uma centena de encarregados de educação em frente às instalações da DGEstE, no Porto. Ao protesto de Gaia juntaram-se também pais da Póvoa de Varzim. Para este concelho, foi anunciada a contratação de 25 funcionários.