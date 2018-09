Explosão em habitação causa ferido grave em Gaia

Miguel Amorim 06 Junho 2018 às 20:26 Facebook

A explosão num prédio, esta quarta-feira, à tarde, em Mafamude, Gaia, causou ferimentos graves a um morador, de 28 anos, que foi levado para o Hospital Santos Silva.

O edifício, na Rua Diogo Brandão, tem três pisos, o homem ferido mora no 3.º andar e o apartamento ficou inabitável.

Segundo os Sapadores de Gaia, que estiveram no local, a explosão "rebentou com as portadas" e a fachada do prédio também foi afetada.

Os Bombeiros de Coimbrões deslocaram-se igualmente à Rua Diogo Brandão e a PSP investiga as causas do sucedido.