Explosão em prédio de Gaia danificou paredes e uma viatura

Uma explosão alegadamente provocada por acumulação de gases num espaço de recolha de lixo e depósito de material de construção danificou paredes e uma viatura num prédio em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia.

Segundo fonte dos Bombeiros Sapadores de Gaia, ninguém ferido, nem foi necessários evacuar o edifício, que, contudo, sofreu danos nas paredes até ao segundo piso.

De acordo com a fonte, espaço estava a ser temporariamente aproveitado para guardar o material das obras que estavam a ser realizadas no edifício.

No local estavam guardados tintas, solventes e outro material que terá contribuído para a cumulação de gases no local, dando origem à explosão.

O alerta foi dado cerca das 2.30 horas. No local estiveram os Sapadores de Gaia com 12 homens e quatro viaturas e os Voluntários de Coimbrões com oito homens e duas viaturas.