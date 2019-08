Festival Eco-Famílias regressa ao parque da Lavandeira em Gaia

JN Hoje às 15:15 Facebook

O festival Eco-Famílias está de regresso ao Parque da Lavandeira, em Vila Nova de Gaia, já no próximo domingo. Esta é a quarta edição de um festival cujo tema é o Planeta. A entrada é gratuita e no recinto haverão atividades e concertos das 10 horas às 18 horas. São esperadas milhares de pessoas.

Ao longo do dia do festival, organizado pela Câmara de Gaia, os participantes poderão contar com concertos e momentos de teatro por todo o recinto bem como aulas de dança e atividades radicais. No Eco-Famílias vão estar também disponíveis vários workshops, laboratórios experimentais, jogos ecológicos e ateliês de reciclagem.

A missão do festival é, além de divertir, ensinar a proteger o planeta Terra. Para os mais novos não faltarão pinturas faciais, e ainda uma zona aventura, o espaço Giotto e o planetário Suldouro.

Nos três palcos do recinto: o Reduzir, o Reciclar e o Reutilizar, não faltará música para animar. O Eco-Famílias vai receber espetáculos como "O Planeta Limpo do Filipe Pinto", "Do Lixo se Faz Música", com Paulo Coelho, a oficina de percussão sustentável de Miguel Peixoto ou o Gaya Dance Factory, entre muitos outros.

Para o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vitor Rodrigues, "este evento já não pode deixar de fazer parte do calendário anual" da Autarquia.

A entrada é gratuita e limitada à lotação do recinto. A recolha obrigatória da pulseira, no caso das crianças, ou colocação de carimbo, para os adultos, deverá ser feita na entrada do Parque da Lavandeira.

Para facilitar o acesso ao recinto e diminuir as filas de trânsito e a quantidade de veículos estacionados na zona, o município disponibilizará uma vez mais, de forma gratuita, um autocarro que fará o percurso entre a Câmara Municipal e a Lavandeira. O transporte partirá, à ida, de meia em meia horas entre as 9 horas e as 10.30 horas.

No regresso, a cada meia hora a partir das 18 horas até às 19.30 horas. O parque terá espaço para piquenique, mas a organização distribuirá sopa de legumes entre as 12.30 horas e as 15 horas.