Gaia alarga cheques-oferta para material escolar ao ensino profissional e artístico

A Câmara de Vila Nova de Gaia quer alargar os cheques-oferta para material escolar ao ensino profissional e artístico, uma medida que significa apoiar mais quatro mil alunos, num total de 35 mil.

"É uma forma de valorizarmos, dentro da escola pública, estas áreas em concreto. Num caso, o do profissional, às vezes é visto como uma área menor, enquanto no caso do ensino artístico parece área de nicho. Queremos colocar tudo no mesmo patamar. Estamos a falar de um cheque-oferta que vai desde o 1.º ciclo até ao 12.º ano", descreveu o presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues.

Esta medida vai ser discutida e votada na segunda-feira em reunião do executivo e o objetivo é que entre em vigor no próximo ano letivo.

Em declarações à agência Lusa, o autarca de Gaia referiu que o alargamento do cheque-oferta, que abrange cadernos de atividades e material escolar, ao ensino profissional e ensino artístico significa apoiar mais quatro mil alunos, num total de 35 mil, e avançou que a medida custará ao município 1,4 milhões de euros.

A par desta aposta, e também na área da Educação, na segunda-feira, a vereação de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, discute a adesão à Associação das Cidades Educadoras, uma entidade de âmbito internacional na qual, segundo descreveu Eduardo Vítor Rodrigues, se desenvolvem "as melhores práticas na área da educação, particularmente na componente municipal".

"Queremos participar num fórum mais alargado de troca de experiências e boas práticas. Gaia tem trabalhado este setor, o da Educação, com várias apostas, mas julgo que esta adesão pode culminar num aprofundamento do que estamos a fazer", referiu o autarca.

O presidente da Câmara de Gaia acrescentou que quer "transformar as medidas atuais nesta área numa rede coerente de respostas sociais" para que o concelho seja "um território de futuro, inteligente e em que a escola seja verdadeiramente a âncora da coesão social".

Na segunda-feira, a sessão camarária também servirá para discutir uma proposta sobre transferência de competências, estando em causa o dossiê relacionado com as vias navegáveis.

"Contra aquilo que até tinha sido a posição de Gaia relativamente a 2019, como queremos lançar o concurso público para o anfíbio [projeto de ligação do cais de Gaia a Crestuma pelo rio Douro], e para termos competência própria para o lançar, temos de aceitar o pacote da descentralização das vias navegáveis", explicou Eduardo Vítor Rodrigues.

Em análise estará ainda um acordo de parceria entre a Câmara de Gaia e a Associação Bandeira Azul da Europa com vista à implementação do programa Eco-Escolas, bem como para concluir o processo de aquisição de um veículo plataforma para auxiliar os Bombeiros Sapadores locais.