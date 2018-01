Gaia considera "absolutamente impensável" retenção de verbas dos municípios

Hoje às 19:14 Facebook

O presidente da câmara de Vila Nova de Gaia disse esta quarta-feira ser "absolutamente impensável" que o Governo corte nas transferências de verbas para as autarquias no caso de não concluírem, até maio, as faixas de segurança contra incêndios.

"É, para mim, absolutamente impensável, inviável e inaceitável, julgo que é um equívoco", frisou Eduardo Vítor Rodrigues, à margem de uma conferência de imprensa das Áreas Metropolitanas do Porto e Lisboa, realizada em Vila Nova de Gaia.

O socialista adiantou que, sendo também presidente do Conselho Metropolitana do Porto, já solicitou para a próxima reunião, a 26 de janeiro, o agendamento de um ponto de trabalho sobre esta matéria para a tomada de "uma posição conjunta".

"O que para mim é estranho é que durante 40 anos o país, o poder central, não tenha sido capaz de fazer muito do que devia e, de repente, a reboque dos desastrosos acidentes que tivemos no verão passado, o poder central seja expedito a produzir legislação que transfere, julgo que até reencaminha, o assunto para as câmaras, dando-lhes dois ou três meses para resolver o problema, no exato ano em que começa em funcionamento o novo código de contratação pública", frisou.

Na sua opinião, o Governo, ao dizer às autarquias que se não fizerem em dois ou três meses o que ele não fez em 40 anos, são multados e perdem 20% do FEF (Fundo de Equilíbrio Financeiro) é "absolutamente impensável" e cria um "clima de desconfiança e insatisfação".

Eduardo Vítor Rodrigues salientou que, com esta postura, o Governo não se está a assumir como parceiro do poder local, mas como "juiz, árbitro e polícia".

Considerando o processo "injusto", Eduardo Vítor Rodrigues entendeu que a legislação tenha sido produzida num "quadro de um conjunto de episódios dramáticos", mas este contexto não dá o direito ao poder central de transferir para as câmaras esta responsabilidade.

O presidente da câmara e do conselho metropolitano entendeu que quem deve cuidar dos terrenos têm de ser os proprietários e são estes que têm de ser penalizados, porque são responsáveis morais e materiais pelas situações que lá ocorram.

O poder público, referiu, não pode assumir a responsabilidade de privados, apesar de os municípios estarem disponíveis para colaborar neste "desígnio fundamental" que é a limpeza da floresta.

Esta quarta-feira, foi noticiada a possibilidade, prevista no Orçamento do Estado para 2018, de corte nas transferências de verbas para as autarquias no caso de não concluírem até ao final de maio as faixas de segurança contra incêndios.

O Orçamento do Estado prevê que as autarquias assumam a responsabilidade pela criação de faixas de segurança para prevenir a propagação de incêndios, em redor de localidades e de residências, caso os proprietários e empresas não o façam até 15 de março.

Está prevista uma linha de crédito de cerca de 50 milhões de euros para apoiar as autarquias nas intervenções, mas as câmaras que não cumprirem até ao final de maio poderão ver retidas 20% das verbas a transferir do Orçamento do Estado.

O secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, citado pela rádio TSF, admitiu que "o Governo está perfeitamente aberto, na eventualidade de ser necessário", de se alargar o prazo para a intervenção das autarquias, mas "em situações concretas" e "sempre em parceria com os municípios".

Em relação à verba de 50 milhões de euros, o governante sublinhou que se destina a casos em que a "autarquia não consegue ressarcir do trabalho que teve" junto dos proprietários e que, se o montante se vier a revelar insuficiente, "o Governo terá que a reforçar".