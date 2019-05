Gaia já mede a pegada ecológica

Sandra Rodrigues Hoje às 20:54 Facebook

Catorze questões sobre as opções do dia-a-dia, desde o tipo de alimentação até aos transportes utilizados ou as características da casa, permitem à calculadora municipal da pegada ecológica ponderar o dano ambiental provocado por cada um dos utilizadores.

A ferramenta virtual, disponível em pegadamunicipios.pt/calculadora, cria uma resposta personalizada para cada um dos utilizadores. A resposta a catorze questões permite calcular a pegada ecológica, nomeadamente, quantos planetas seriam necessários para fazer face aos gastos ambientais inventariados.

Sara Moreno, docente da Universidade de Aveiro, sublinha que diversos estudos evidenciam uma "enorme pressão sobre os recursos naturais". A iniciativa da Câmara Municipal de Gaia serve principalmente para ajudar as pessoas a terem consciência da forma como "contribuem com o seu estilo de vida" para agravar a "redução dos recursos naturais existentes", explica a investigadora.

A Calculadora Ecológica de Vila Nova de Gaia, apresentada esta quinta-feira, junta-se às já existentes nos concelhos de Almada, Bragança, Castelo Branco, Guimarães e Lagoa.

O projeto resulta da parceria entre a Footprint Network, a Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas (GOVCOOP), a Universidade de Aveiro, a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e a Faculdade de Direito da Universidade do Porto.