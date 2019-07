Gaia quer testar uso de trotinetas com motor nas orlas marítima e ribeirinha

Hoje às 09:19 Facebook

A câmara de Vila Nova de Gaia vai lançar um projeto-piloto de trotinetas com motor que só poderão circular nas orlas marítima e ribeirinha, informou hoje a autarquia sobre uma medida que é apresentada na terça-feira.

Em causa está um projeto-piloto que vigorará pelo prazo de um ano, estando previsto serem disponibilizadas 200 trotinetas com motor em 19 locais, os chamados 'hotspots', próximos do mar e das margens do Douro.

A câmara de Gaia, no distrito do Porto, quer avançar com uma espécie de teste a este modelo porque, descreve informação sobre o projeto remetida à agência Lusa, "existe um vazio regulamentar relativamente a esta matéria", considerando-se "fundamental o desenvolvimento de um projeto-piloto que possa sustentar um futuro Regulamento Municipal rigoroso e eficaz".

"Atendendo às políticas que o Município tem vindo a privilegiar no âmbito da mobilidade, do desenvolvimento sustentável e do transporte não poluente, será, assim, pertinente desenvolver um projeto-piloto que permita aferir a viabilidade e eficácia deste tipo de equipamento no município de Gaia. Desta forma, será possível obter dados que permitam, num futuro próximo, a elaboração de um regulamento que atente às especificidades desta atividade no Município, aberto às entidades deste ramo de atividade", descreve a informação.

Está previsto que as trotinetas a motor de uso partilhado fiquem colocadas em locais como a Avenida Diogo Leite, no Cais de Gaia, Rua de São Pedro, Rua da Praia e Largo Padre Joaquim de Araújo, na Afurada, na Avenida Agustina Bessa Luís, em Canidelo, na Infante Sagres, em Valadares, na zona do Senhor da Pedra, na Rua da Esplanada Fernando Ermida, em S. Félix da Marinha, bem como na Praça Nossa Senhora da Nazaré, entre outros locais.

A apresentação do projeto está agendada para terça-feira, iniciativa na qual ficará disponível o folheto criado sobre esta medida, bem como os autocolantes que vão assinalar e demarcar os 'hotspots'.

Frases como "verifica as luzes e travões" ou "se estiveste a beber, não conduzas, nem uma trotinete", bem como "não uses o telemóvel a conduzir. Podes pousá-lo no suporte antes de iniciares o percurso" e "estaciona a trotinete num local para o efeito, nunca em parques, jardins ou estabelecimentos privados" são alguns dos conselhos que fazem parte do folheto escrito em português e inglês.

Já o acordo de parceria que a câmara de Vila Nova de Gaia está a estabelecer com uma empresa que disponibiliza este serviço, aponta para várias regras, nomeadamente que "é proibido o parqueamento de trotinetes em acessos rampeados, passadeiras, paragens de transportes públicos e de transportes turísticos, postura de táxis, lugares de estacionamento pago de duração limitada ou destinados a pessoas com mobilidade reduzida ou reservados".

O acordo aponta que ao operador caberá remover ou relocalizar as trotinetes com motor que se encontrem estacionadas em locais proibidos ou de forma a causar obstrução à circulação e à acessibilidade e utilização de vias e passeios por outros utilizadores, por iniciativa própria e também sempre que solicitado pelo município".

Este projeto-piloto vai ser acompanhado de uma linha telefónica permanente de apoio ao utilizador.