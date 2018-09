Gaia retira taxa de resíduos sólidos da fatura da água até 2020

Hoje às 12:40 Facebook

A câmara de Vila Nova de Gaia vai integrar a taxa do lixo nas contas municipais, retirando-a da fatura da água dos munícipes, num processo que será feito em dois anos, indicou esta sexta-feira o autarca local.

Na prática, esta medida significará um custo para a câmara de Gaia, no distrito do Porto, de cerca de quatro milhões de euros por ano.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da autarquia, Eduardo Vítor Rodrigues, referiu que a incorporação da taxa de resíduos sólidos nas contas da câmara, retirando-a da fatura da água que segue para os munícipes, demorará dois anos a começar já em 2019.

O autarca avançou que o impacto da medida no próximo ano rondará um terço do bolo total de custo e em 2020 serão incorporados os restantes dois terços.

"Até aqui, paga taxa de resíduos sólidos quem mais consome água, mesmo que não produza lixo nenhum. A nossa perspetiva é, entre 2019 e 2020, ter grande parte da taxa de resíduos sólidos incorporada na conta da câmara e, desta forma, repercutir nos cidadãos a melhoria da situação financeira do município", disse o autarca.

Eduardo Vítor Rodrigues, que falava à Lusa à margem do fórum internacional GTM que está a decorrer até domingo em Gaia com foco em temas ligados à água, desenvolvimento sustentável e ambiente, apontou que, apesar de a medida significar um susto suplementar para a câmara, também "significa uma redução da fatura, não por via da redução do preço do metro cúbico de água, mas por via da redução da imputação de uma taxa".