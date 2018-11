Gaienses são os que passam mais tempo nas viagens de carro

Célia Soares Hoje às 13:45 Facebook

Estudo sobre mobilidade revela que o automóvel continua a esmagar o transporte coletivo no Grande Porto.

Quem mora na Área Metropolitana do Porto gasta, em média, 66,8 minutos nas suas deslocações. Na de Lisboa, os residentes demoram 72,5 minutos a chegar ao destino. Em ambos os territórios, o carro é, de forma esmagadora, o meio de transporte preferido. E o principal motivo para as viagens é o trabalho. Comparando as duas áreas metropolitanas, é no Porto que as pessoas usam mais o carro, mas é em Lisboa que as deslocações ocupam mais tempo.

Os dados definitivos do Inquérito à Mobilidade nas Áreas Metropolitanas do Porto e de Lisboa (IMob) foram divulgados na terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). E atestam que, na Área Metropolitana do Porto, são os gaienses quem mais tempo passa no carro: nos dias úteis são 82,2 minutos. Contabilizando os fins de semana, chega-se a uma média geral de 77,7 minutos.

O automóvel continua a ser o meio de transporte de eleição, sendo mais utilizado no Porto (67,6% das deslocações) do que em Lisboa (58,9%). "Precisamos de políticas de promoção do transporte coletivo e de coragem para limitar o transporte individual", disse ao JN Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar e coordenador metropolitano dos Transportes e da Mobilidade. O autarca elogia duas medidas previstas no Orçamento do Estado do próximo ano: "A criação do passe único e o concurso para a concessão dos transportes rodoviários de passageiros são medidas ótimas para combater esta tendência".

Mais mobilidade suave

Segundo o inquérito, que contou com a participação de mais de 99 mil pessoas, o principal motivo das deslocações é o trabalho, seguindo-se as idas às compras. E a mobilidade suave - a pé ou de bicicleta - é cada vez mais uma opção, ocupando já o segundo lugar na tabela e sobrepondo-se aos transportes públicos. Isso verifica-se sobretudo no Porto, onde 18,9% das pessoas utilizam os modos suaves de deslocação, em contraponto com os 11,1% que viajam nos transportes públicos.

Quanto às despesas com os transportes públicos, 46% dos residentes da Área Metropolitana do Porto pagam essa fatura e, destes, cerca de 50% têm despesas superiores a 30 euros. Um número inferior ao verificado na capital, onde 69,9% das pessoas que têm essa despesa gastam mais de 30 euros por mês.

"Para melhorar a mobilidade dos cidadãos é preciso ter mais e melhor transporte público, simplificar o sistema de bilhética e fazer uma redução do custo", comentou Carlos Alberto Carvalho, primeiro secretário da Área Metropolitana de Lisboa, que sublinhou a importância de "uma visão integrada da rede dos transportes".

Os resultados do inquérito mostram ainda que, no Norte, são os residentes de Gondomar que percorrem maiores distâncias médias (13,2 quilómetros), em contrapartida com os habitantes de Vale de Cambra, que percorrem uma média de 7,5 quilómetros.

Picos de deslocações

Nas duas áreas metropolitanas, há três picos de deslocações: ao início da manhã, ao almoço e ao final da tarde, sendo que este último se regista às 18 horas no Porto e às 19 em Lisboa.

Motivos para as viagens

Os principais motivos das deslocações no Porto e em Lisboa são o trabalho e as idas às compras. De destacar, ainda, o transporte dos filhos à escola.

Média por pessoa

Em média, os residentes da Área Metropolitana do Porto deslocam-se 2,72 vezes por dia, enquanto que os habitantes da de Lisboa se deslocam 2,60 vezes.