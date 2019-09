Sónia Santos Pereira Hoje às 14:24 Facebook

A emblemática Quinta Marques Gomes, em Canidelo, Vila Nova de Gaia, vai transformar-se num empreendimento imobiliário de luxo, que integra habitação, hotelaria, lazer e restauração.

O grupo árabe Al-Bahar adquiriu a propriedade de 25 hectares à Imogestão, um fundo do Novo Banco, e prevê investir 200 milhões de euros nos próximos cinco a sete anos no desenvolvimento do projeto.