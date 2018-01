Hoje às 19:04, atualizado às 19:36 Facebook

O corpo de um homem com cerca de 40 anos foi encontrado esta sexta-feira no rio Douro, junto à Afurada, em Vila Nova de Gaia, com uma "bata hospitalar" e uma "pulseira amarela".

Segundo os Bombeiros Sapadores de Gaia, o alerta foi dado pelas 15.10 horas, tendo o corpo dado entrada no Instituto de Medicina Legal do Porto, pelas 16.10.