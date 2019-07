Adriana Castro e Ana Sofia Rocha Hoje às 20:11 Facebook

Um homem foi encontrado ao final da tarde desta terça-feira num poço em Lever, Gaia.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, foram populares que deram conta do acidente e retiraram o corpo do poço. Quando os Sapadores de Gaia chegaram ao local, o homem estava já sem vida.

O alerta, pelo 112, foi dado pelas 19 horas. No local estão os Bombeiros Sapadores de Gaia e o INEM, num total de 20 homens apoiados por sete viaturas.