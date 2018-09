Homem morre e criança fica ferida em despiste de mota em Gaia

Carla Soares e Helena Azevedo 07 Junho 2018 às 10:55 Facebook

Um motociclista morreu esta quinta-feira após se ter despistado e ter sido colhido por um carro, em Gaia. A filha que seguia na moto também foi atropelada e ficou com ferimentos graves.

Segundo disse fonte da PSP ao JN, o acidente ocorreu por volta das 9.20 horas na Via Engenheiro Edgar Cardoso, no acesso para o Arrábida Shopping.

A mesma fonte explicou que o condutor do motociclo, de 43 anos, morreu embora ainda tenha sido transportado em estado grave para o Hospital de Santos Silva, em Gaia. E a menina, com nove anos, foi transportada para o Hospital de S. João, no Porto, também em estado grave.

A condutora do veículo que colheu as vítimas após o despiste do motociclo, e que ficou em estado de choque, foi levada para o hospital para fazer os habituais testes de alcoolemia e substâncias ilícitas. O acidente deu-se numa curva de reduzida visibilidade.