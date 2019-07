Homem morre em despiste de mota na A1 em Gaia

Ontem às 23:57 Facebook

Um homem morreu esta quarta-feira na sequência do despiste do mota que conduzia na Autoestrada 1 (A1), no concelho de Vila Nova de Gaia.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, ao local acorreram 19 operacionais apoiados por sete viaturas, entre bombeiros, INEM e GNR.

O acidente ocorreu às 21.50 horas, adiantou a GNR, referindo que o Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação do Comando Territorial do Porto está a investigar as circunstâncias do acidente.